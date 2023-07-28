Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря, следует из данных на сайте Верховной рады.

Верховная рада 14 июля одобрила проект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Это сделано с целью «отказаться от российского наследия».

24 мая сообщалось, что Православная церковь Украины (ПЦУ) перейдет на новоюлианский календарь и будет праздновать Рождество 25 декабря вместо 7 января, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го. Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников изменения не коснутся.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал «Известиям», что ПЦУ хочет «разрушить церковное единство и связи внутриукраинского православия», выполняя определенный политический заказ.