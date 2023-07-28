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Топ-модель из Замбии приехала на саммит Россия — Африка

Топ-модель из Замбии Преш Нгома приехала в Петербург на саммит Россия — Африка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Топ-модель из Замбии Преш Нгома 28 июля приехала в Петербург на саммит Россия — Африка и рассказала «Известиям» о любви к Северной столице.

Девушка представляла свою страну на конкурсе красоты в Индии.

Топ-модель заявила, что саммит Россия – Африка является важным событием как для РФ, так и для африканских государств.

«Форум важен, так как он несет идею сотрудничества разных африканских стран и России. Так мы можем помочь друг другу стабилизироваться», — рассказала она.

Нгома также отметила, что покорена Северной столицей. Она добавила, что не привыкла погоде, которая сейчас наблюдается в Петербурге.

«Я обожаю Санкт-Петербург. Здесь очень красиво. Мне нравится. Погода могла быть лучше, я из страны, где тропический климат, поэтому лето там постоянно. Так что мне непривычно, но это не так плохо», — заявила она.

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Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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