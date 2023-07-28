Глава Курчатовского института оценил научное сотрудничество РФ с Африкой

Россия может принять у себя африканских специалистов для развития технологий. Об этом 28 июля заявил президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на саммите Россия — Африка.

«Нам нужны люди, у нас не хватает людей. Африка — молодой континент, они никогда не построят установки [для занятия наукой], потому что это очень дорого. Понятно, им надо решать вопросы зерна, удобрений, но они могут использовать молодых людей, миллионы безработных с высшим образованием, им негде работать. Эти люди могут найти приложение здесь и вернуться в свои страны, развивая технологии на базе полученных фундаментальных знаний», — сказал он в интервью «Известиям».

Ковальчук отметил, что у России осталась с советских времен хорошая платформа для восстановления отношений со странами Африки.

«У нас есть научные базы и опыт того, как мы это сейчас выстраиваем на постсоветском пространстве, и с дружественными странами», — сказал он.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и африканские государства связывают крепкие узы дружбы. По его словам, на протяжении десятилетий РФ оказывала поддержку африканским странам в борьбе с колониализмом других государств. Он выразил сожаление, что проявления этой системы всё еще практикуются в мире в экономической, информационной и гуманитарной сферах.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Накануне, 27 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров рассказал «Известиям», что Западу не удалось дискредитировать российско-африканские отношения. Он отметил, что на саммит в Санкт-Петербург прибыло около 50 делегаций, включая еще и интеграционные объединения.

В тот день в ходе торжественного обеда для почетных гостей саммита Путин заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. По его словам, РФ продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в Африке, в борьбу с терроризмом, экстремизмом, пандемиями и голодом, в решение вопросов экологической, продовольственной и информационной безопасности.

Кроме того, 27 июля министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, который возглавляет делегацию страны на саммите, рассказал «Известиям», что у африканского государства и России хорошие и плодотворные отношения, крепкое сотрудничество в разных сферах, особенно в вопросах поддержки и развития человеческих ресурсов. Он уточнил, что у Москвы и Банжула развивается плодотворное сотрудничество в сфере образования.