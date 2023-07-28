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В МГУ допустили присоединение Эфиопии к БРИКС

Доцент МГУ Коньков о желании Эфиопии присоединиться к БРИКС: в этом нет ничего удивительного
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Фото: Global Look Press/Florian Gaertner
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Вступление Эфиопии в БРИКС возможно, так как организация имеет широкую перспективу развития. Об этом 28 июля «Известиям» заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Ранее в этот день посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров сообщил ТАСС о желании Эфиопии присоединиться к БРИКС.

«БРИКС имеет достаточно обширную перспективу развития, обширную перспективу расширения за счет внушительного количества государств, которые фактически уже формируют очередь на вступление в эту организацию. Безусловно, БРИКС — это одна из тех организаций, которая представляет быстрорастущий, перспективный, глобальный формат», — сказал эксперт.

Коньков отметил, что совершенно очевидно и предсказуемо желание африканских государств быть участниками БРИКС.

«Что касается возможных сроков присоединения Эфиопии к БРИКС, то это скорее будет определяться общими критериями вступления, которые предстоит еще выработать, поскольку и другие государства, которые уже заявили о своем стремлении, ожидают именно политического решения со стороны объединения относительно того, что и как нужно предпринять для вступления. И я думаю, что никаких препятствий у Эфиопии тоже следовать в этом ключе, конечно, не будет», — заключил политолог.

«Нам нужен надежный друг. Надеюсь, Россия им станет»
О чем говорят участники саммита в Санкт-Петербурге

25 июля депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич заявил «Известиям», что Белоруссия может присоединиться к БРИКС в 2024 году. Парламентарий отметил, что Белоруссия — страна, которая является донором безопасности в Европе. Также республика остается «ключевой страной» между Западом и Востоком в экономическом плане, подчеркнул Гайдукевич.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

Вопрос о расширении группы должен стать одним из основных в рамках предстоящего саммита в Йоханнесбурге (ЮАР), который пройдет в период с 22 по 24 августа.

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