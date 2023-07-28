Признанную ОКН усадьбу XIX века отреставрируют в Пензе

В Пензе реконструируют усадьбу XIX века, признанную объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет об историческом здании на улице Суворова.

Как пишет ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное министерство по охране памятников истории и культуры, проектная документация на проведение работ по сохранению объекта уже согласована. Это был последний этап, предшествующий началу строительных работ.

Специалисты планируют восстановить исторический облик здания и его особенности, которые имеют культурную ценность, усилить и отремонтировать несущие конструкции, приспособить их под современное использование.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте должны продлиться максимум два года. Реставрацию могут начать уже этим летом.

Угловая усадьба с деревянным флигелем была построена в начале XIX века. Она представляла собой двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте. В 1900 году был построен каменный дом, который позже пострадал от пожара. Позже на первом этаже дома были булочная и кондитерская, а в подвале — мастерская. В разные годы в здании были женская гимназия, школа, а после войны размещалось пензенское педагогическое училище. Сейчас дом никак не используется.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что в Пензе отреставрируют исторический дом № 24 на улице Лермонтова. У многих жителей города здание ассоциируются с находившейся в нем макаронной фабрикой. Дом является объектом культурного наследия.