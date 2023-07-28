Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта призвал к достижению консенсуса по зерновой сделке
Политика
Путин заявил о списании задолженности странам Африки на $23 млрд
Происшествия
ФСБ задержала в Орловской области мужчину за попытку вступить в ВСУ
Мир
В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка
Мир
Молдавия снова приостановила почтовое сообщение с Россией
Мир
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
Общество
Совфед одобрил закон о возвращении серебряных медалей в школы
Мир
Берлин поставил Киеву шесть ЗСУ Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним
Мир
В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв
Общество
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения
Общество
В Удмуртии СК возбудил уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в лагере
Политика
В Кремле указали на сохранение открытости РФ к урегулированию кризиса на Украине
Экономика
Путин заявил, что РФ всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров

Признанную ОКН усадьбу XIX века отреставрируют в Пензе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пензе реконструируют усадьбу XIX века, признанную объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет об историческом здании на улице Суворова.

Как пишет ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное министерство по охране памятников истории и культуры, проектная документация на проведение работ по сохранению объекта уже согласована. Это был последний этап, предшествующий началу строительных работ.

Специалисты планируют восстановить исторический облик здания и его особенности, которые имеют культурную ценность, усилить и отремонтировать несущие конструкции, приспособить их под современное использование.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте должны продлиться максимум два года. Реставрацию могут начать уже этим летом.

Угловая усадьба с деревянным флигелем была построена в начале XIX века. Она представляла собой двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте. В 1900 году был построен каменный дом, который позже пострадал от пожара. Позже на первом этаже дома были булочная и кондитерская, а в подвале — мастерская. В разные годы в здании были женская гимназия, школа, а после войны размещалось пензенское педагогическое училище. Сейчас дом никак не используется.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что в Пензе отреставрируют исторический дом № 24 на улице Лермонтова. У многих жителей города здание ассоциируются с находившейся в нем макаронной фабрикой. Дом является объектом культурного наследия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023