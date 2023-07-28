Тело инженера-геолога нашли на берегу озера в Ленинградской области

Тело 62-летнего инженера-геолога обнаружили у берега озера Большое Зеленодольское в Ленинградской области. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил источник «Известий».

Труп мужчины нашли вблизи большой воронки в 20 м от прибрежной полосы. По предварительной версии, он умер от ударной волны после взрыва металлической печи. Жена погибшего, которая была с ним, исчезла.

Супруги отправились на отдых 21 июля. С тех пор информации о их местонахождении не было. Поиски женщины продолжаются.

Ранее в этот день пресс-служба МЧС сообщала, что спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей в Бурятии в начале июля при сплаве на реке Снежная. Девушка пропала 6 июля после опрокидывания катамарана, совершавшего сплав в районе села Выдрино. Прокуратурой Бурятии проводится проверка по факту происшествия.