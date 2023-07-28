Правила по прихоти

Украинская сторона ожидаемо начала мощную пиар-кампанию по героизации своей звездной фехтовальщицы Ольги Харлан, которая 27 июля устроила скандал на чемпионате мира в Милане. Олимпийская чемпионка место рукопожатия чуть не уткнула саблю в соперницу из России Анну Смирнову, за что ожидаемо получила черную карточку и дисквалификацию.

С красивыми объяснениями этой некрасивой истории выступила сама 32-летняя украинка, а также все причастные функционеры. На Смирнову обрушился невиданный хейт в социальный сетях. Однако МОК не стал защищать россиянку, действовавшую в рамках правил, а решил поддержать нарушительницу. «Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами», — говорится в заявлении олимпийских чиновников из Лозанны.

Сам инцидент произошел после окончания поединка первого раунда женских соревнований в личной сабле, в котором титулованная украинка уверенно победила 23-летнюю россиянку (10-й номер национального рейтинга) со счетом 15:7. Эта встреча стала первой для россиян и украинцев в фехтовании с весны 2022 года и стала возможной благодаря принятому накануне решению минспорта Украины об отмене бойкота подобных соревнований. Но спортивной стороной дело, увы, не ограничилось. Украинская федерация фехтования запретила своим атлетам «проявлять солидарность с так называемыми нейтральными спортсменам». И Харлан, ранее неоднократно выступавшая с политическими заявлениями, трактовала это как совет нарушить правила.

Согласно регламенту FIE, поединок не считается завершенным, пока соперники не поприветствуют друг друга салютом и рукопожатием. После последнего засчитанного удара Смирнова сняла маску и направилась к Харлан, однако наткнулась на выставленное оружие. Ольга отругала соперницу за ее маневр и покинула дорожку. «Мне не хотелось пожимать руку этой спортсменке, и я действовала исходя из своих чувств», — объяснила свой поступок украинка. Судьи не были готовы к такому развитию событий. В итоге Анна провела на дорожке 50 минут, ожидая, пока украинка вернется и завершит все формальности. Но этого так и не произошло.

Судьи отклонили протест российской стороны и оставили результат поединка в силе. А затем, когда Харлан уже начала готовиться к следующей встрече с болгаркой Йоаной Илиевой, появилось решение FIE о снятии украинки за неспортивное поведение. Теперь ей грозит двухмесячная дисквалификация. «Когда услышала, что меня хотят исключить из соревнований, дисквалифицировать и даже дать черную карточку, конечно, это было очень обидно. Я чувствовала такую боль, что не могла сдержать крик», — поделилась Ольга. Хотя для опытной спортсменки в высшей степени странно нарушать правила «исходя из своих чувств» и надеяться, что это сойдет с рук.

Украинские болельщики обвинили россиянку в том, что та якобы из дурных побуждений заострила внимание судей на действиях Ольги, когда не проглотила обиду, а экстремально долго оставалась на дорожке в ожидании рукопожатия. Кроме того, нашлись частные фото Смирновой с братом, одетым в военную форму. И это дало основания утверждать, что наша спортсменка может положительно относиться к СВО, а значит, не проходит под критерии МОК и не имела права выступать на чемпионате мира.

Высказались и многочисленные украинские чиновники. Если вкратце, то их позиция сводится к следующему. Олимпийский чемпион по борьбе и политик Жан Беленюк уверяет, что между Ольгой и руководством международной федерации было заранее согласовано отсутствие рукопожатия после поединка. А министр спорта Украины Вадим Гутцайт вообще винит в случившемся Смирнову. «Она устроила провокацию, долгое время держала руку, ждала. Есть случаи, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира: они не жмут руку, ударяют по клинку и расходятся. Здесь мы увидели, что она спровоцировала Ольгу», — заявил олимпийский чемпион и бывший фехтовальщик.

В России позиция в отношении выходки Харлан однозначная — спортсменка намеренно нарушила правила и должна быть дисквалифицирована. «Отстранение Харлан — абсолютно верное решение, поскольку в фехтовании действуют совершенно четкие правила, по которым ты обязан пожать руку сопернику после боя, — заявила RТ олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова. — Если человек этого не сделал, судья возвращает его и требует повторить процедуру. Когда правило нарушается в первый раз, выносится предупреждение, далее — штраф. Если что-то произошло до дорожки — в виде уколов, если после — участника снимают с соревнований. В случае с украинкой организаторы полностью соблюдали законы».

Правда, есть мнение, что техническое поражение Ольге надо было засчитать уже в поединке со Смирновой и тогда бы Анна прошла во второй круг. В итоге же выгоду получила следующая соперница Харлан, болгарка Йоана Илиева, ставшая бронзовым призером. А победу в турнире второй год подряд отпраздновала японка Мисаки Эмура, которая в отсутствие звездных россиянок Софьи Великой, Софии Поздняковой и Яны Егорян стала лидером в женской сабле. Конкуренцию Эмуре могла составить разве что Харлан. Но Ольга выбрала другой путь.

Самое удивительное: украинская спортсменка считает, что она не обязана соблюдать правила, а это правила должны измениться из-за ее прихоти. «Правила должны меняться, чтобы соответствовать изменяющемуся миру», — подчеркнула Харлан. Аналогичное требование выдвинула и украинская теннисистка Элина Свитолина, которая также практикует отказ от рукопожатия с россиянками. «Мы не пожимаем руки российским и белорусским атлетам. Это наша позиция. Я призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение», — написала теннисистка в соцсетях.

Косвенно призвал федерации поменять правила с рукопожатием и МОК. Международный комитет уже пошел навстречу сторонникам BLM, отменив запрет на политические акции на Олимпиадах. И теперь это решение почти наверняка аукнется Томасу Баху в Париже в форме протестов экологических активистов. Если МОК начнет еще «проявлять чуткость» в вопросе нарушения правил по политическим причинам, это окончательно превратит Игры в арену идеологического противостояния. Космические рейтинги спортивному форуму в этом случае обеспечены. Вот только как подобное развитие событий вяжется с олимпийскими идеалами, которые, кажется, никто не отменял?

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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