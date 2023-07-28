Карта спецоперации на Украине 28 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, Вооруженные силы РФ (ВС РФ) сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки в ДНР. Всего на донецком направлении за сутки уничтожили более 260 украинских военнослужащих.

Также за сутки были уничтожены три немецких танка Leopard и два французских колесных танка AMX, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Российские военные нанесли огневое поражении более 117 артиллерийским подразделениям ВСУ в 133 районах. Кроме того, был уничтожен полевой пункт управления десятого армейского корпуса ВСУ.

В районе населенного пункта Сергеевка в ЛНР российские военные захватили ряд опорных пунктов ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5308 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 010 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5646 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 939 единиц специальной военной автомобильной техники.

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