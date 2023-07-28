Associated Press сообщила об отказе президента Нигера покинуть свой пост

Президент африканской страны Нигер Мохамед Базум отклонил требование мятежников покинуть пост. Об этом 28 июля сообщает Associated Press (AP).

По данным источника агентства, близкого к президенту, переговоры между мятежниками и лидером государства продолжаются.

AP отмечает, что остается неизвестным информация о том, кто принимает участие в обсуждениях, и какой характер они имеют. Также нет определенных данных о том, кто в настоящее время управляет страной.

Агентство пишет, что мятежники не выдвинули лидера на пост президента, а Базум, в свою очередь, отказался от требования подать в отставку.

Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу Нигера Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. Они также ввели в стране комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов назвал «Известиям» вероятные причины конфликта в Нигере. По его словам, события мало неожиданные, поскольку в стране большое количество проблем экономического и социального характера, а также в сфере безопасности, что создает напряжение в обществе. Он отметил, что республика расположена в нестабильном регионе, на юго-западе она граничит с Буркина-Фасо, на западе — с Мали. Именно в этих странах недавно тоже были совершены госперевороты.

Также 27 июля сообщалось, что участники массовой акции протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН). Мятежники взяли здание штурмом. Некоторые члены партии в результате получили травмы. В завершение разграбления штаб-квартиру подожгли. Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать огонь.