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Associated Press сообщила об отказе президента Нигера покинуть свой пост

Associated Press: президент Нигера отказывается покинуть свой пост по требованию мятежников
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Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
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Президент африканской страны Нигер Мохамед Базум отклонил требование мятежников покинуть пост. Об этом 28 июля сообщает Associated Press (AP).

По данным источника агентства, близкого к президенту, переговоры между мятежниками и лидером государства продолжаются.

AP отмечает, что остается неизвестным информация о том, кто принимает участие в обсуждениях, и какой характер они имеют. Также нет определенных данных о том, кто в настоящее время управляет страной.

Агентство пишет, что мятежники не выдвинули лидера на пост президента, а Базум, в свою очередь, отказался от требования подать в отставку.

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Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу Нигера Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. Они также ввели в стране комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов назвал «Известиям» вероятные причины конфликта в Нигере. По его словам, события мало неожиданные, поскольку в стране большое количество проблем экономического и социального характера, а также в сфере безопасности, что создает напряжение в обществе. Он отметил, что республика расположена в нестабильном регионе, на юго-западе она граничит с Буркина-Фасо, на западе — с Мали. Именно в этих странах недавно тоже были совершены госперевороты.

Также 27 июля сообщалось, что участники массовой акции протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН). Мятежники взяли здание штурмом. Некоторые члены партии в результате получили травмы. В завершение разграбления штаб-квартиру подожгли. Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать огонь.

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