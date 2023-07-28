Российские силы сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Клещеевки в ДНР

Российские войска сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на донецком направлении уничтожены более 260 украинских военнослужащих и боевые машины, включая артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-20.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов СТЕЛЬМАХОВКА Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Синьковка и Новоосиново Харьковской области.

«На купянском направлении потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США», — сказал Конашенков.

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