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ВС РФ взяли под контроль опорные пункты ВСУ в районе Сергеевки в ЛНР

Минобороны: ВС РФ захватили ряд опорных пунктов ВСУ в районе Сергеевки
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы (ВС) России захватили ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Сергеевки, сообщил 28 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ», — сказал он.

По его словам, продвижение российских сил составило 1,5 км вглубь обороны противника.

Западнее Житловки в ДНР отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на 3 км, отметил Конашенков.

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В тот же день Конашенков заявил, что ВС РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX в зоне спецоперации.

Ранее в пятницу подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю не смогла поразить ни одной цели на луганском участке фронта. Любые попытки ударить по воздушным целям как из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), так и стационарных комплексов оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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