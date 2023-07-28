Пьяный священник попал в ДТП и устроил дебош в Волгограде

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов с трудом смогли задержать священника, который попал в аварию и устроил дебош. Видео с места события опубликовали очевидцы в соцсетях 28 июля.



На кадрах мужчина возмущается из-за того, что его задерживают полицейские. Также слышно, как он оскорбляет страж порядка.



«Смотрите, как священника унижают. Смотри. Ломайте меня, давай!» — кричит он.



На кадрах видно, как священнослужитель попытался ударить одного из сотрудников МВД ногой. Мужчина решился вырваться из рук правоохранителей, но после того, как попытка оказалась неудачной, он заявил о переходе в ислам.



Очевидцы узнали в дебошире клирика Камышинской епархии Сергея Акимочкина. Священнослужитель по дороге домой устроил ДТП и попытался скрыться. Его доставили в отдел полиции, где он признал вину.

В этот день сообщалось, что в Тосненском районе Ленобласти в ДТП, в котором BMW столкнулся с грузовиком, погибла 17-летняя девушка. Всего в салоне иномарки находились пять человек. Всем им была оказана медицинская помощь. Причины и обстоятельства аварии выясняются.