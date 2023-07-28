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12 августа 2023 года исторический центр Санкт-Петербурга заполнят автомобили различных эпох

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Фото: HISTORIC RACING CLUB
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12 августа 2023 года исторический центр Санкт-Петербурга заполнят автомобили различных эпох — именитые спортсмены и коллекционеры нашей страны соберутся в северной столице на пятый этап Кубка РАФ по ралли исторических автомобилей. Неповторимый архитектурный облик Петроградского, Центрального и Адмиралтейского районов будет дополнен потрясающей экспозицией «музея на колесах» — жители и гости города смогут без труда путешествовать во времени, наблюдая за участниками ралли «Петербург» в исторических локациях.

Ранним утром в центре сердце города — возле Петровских ворот Петропавловской крепости соберутся более 50 автомобилей-участников различных марок, от отечественных «жигулей» и «волг» до «мерседесов», «майбахов», «порше» и «ягуаров» из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Ярославля, Смоленска и других городов России. Самым почтенным автомобилем станет MG TD 1952 года семейного экипажа Максима Никулина. Среди редких и уникальных автомобилей также стоит отметить брутальный Ford F100 1955 года Александра Лужкова, легендарный автомобиль Фантомаса Citroen ID-19B 1968 года Максима Базильера, и британскую классику Jaguar E Type 1963 Андрея Паньковского, MG Midget Антона Золотова, а также один из самых ранних ВАЗ 2103В 1972 года с интерьером от единички и задними фонарями-перевертышами Марата Яруллина.

Традиционно в составе экипажей выступают титулованные спортсмены, призеры российских и международных соревнований на классических авто, популярные блогеры и журналисты, известные реставраторы, медийные персоны, коллекционеры и энтузиасты ретродвижения. В каждой команде два человека — штурман и пилот. При этом большинство команд — это семейные экипажи, бережно восстановившие и подготовившие свои автомобили к заезду.

Ровно в полдень, с выстрелом пушки с Нарышкина Бастиона, будет дан старт пятого, ежегодного ралли «Петербург». Старт ралли — это самый зрелищный эпизод: автомобили перестают быть экспонатами, их двигатели заводятся и машины переходят в родную стихию — движение! Каждый экипаж позирует в стартовом створе, пока ведущий представляет их собравшимся зрителям, и уходит на старт дистанции с интервалом в одну минуту. Задача всех участников ралли — пройти маршрут точно, без ошибок, проехав контрольные точки в свою минуту. Не раньше и не позже. Скорость отходит на второй план — участники двигаются в общем потоке с соблюдением всех правил ПДД, при этом выполняя указные в дорожной книге задания на режимы движения.

Проехав центральные проспекты Санкт-Петербурга, тенистые аллеи Каменного острова участникам ралли предстоит окунуться в атмосферу дореволюционной России, посетив одно из временных убежищ вождя мирового пролетариата — всемирно известный «шалаш» Владимира Ильича Ленина и его «Зеленый кабинет», где были написаны апрельские тезисы. Финиш ралли состоится вечером того же дня в центре города, где все участники вновь составят удивительную ретрокомпозицию и удалятся на церемонию награждения победителей.

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