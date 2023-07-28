Экспорт российской сельхозпродукции в Африку с начала года вырос на 91%

С января по июнь 2023 года экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в страны Африки в стоимостном выражении увеличился на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили «Известиям» в пресс-службе Россельхозбанка 28 июля. Эксперты отметили, что это говорит о повышенном спросе жителей африканского континента на сельхозпродукцию из РФ.

«По итогам первого полугодия 2023 года Египет и Алжир сохраняют лидерство среди африканских стран по потреблению российской продукции и единственные из стран Африки входят в топ-10 импортеров российской продукции АПК. Объем отгрузок в Египет – $1,5 млрд, в Алжир — $0, 44 млрд. Всего объем поставок в страны Африки достиг $3,2 млрд», — уточнили аналитики.

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов отметил, что Африка — перспективный партнер России в АПК.

«Мы видим повышенный спрос африканского рынка на российскую сельхозпродукцию — это подтверждают последние данные экспорта отечественной агропродукции на континент», — сказал Листов.

В финансовой организации уточнили, что основной объем экспорта в африканские государства приходится на зерновые и растительные масла (более 80% и свыше 10% в 2022 году соответственно).

«Основными сельскохозяйственными товарными позициями из России на территорию стран Африки в стоимостном выражении в 2022 году стали пшеница (75,7%), масло соевое (9,7%), масло подсолнечное (6,7%), ячмень (3,3%) и рыба мороженая (1,0%)», — добавили там.

В банке ожидают, что на фоне прогнозируемого роста населения Африки, спрос на сельхозпродукцию будет кратно увеличиваться в течение ближайших трех лет.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите форума Россия – Африка заявил, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Он подчеркнул, что РФ наращивает поставки сельхозпродукции в Африку, несмотря на санкции против экспорта из страны. Российский лидер рассказал, что накануне РФ объявила о том, что уже в ближайшие три-четыре месяца поставит по 25–50 тыс. т зерна шести африканским странам безвозмездно.