Берлин поставил Киеву шесть ЗСУ Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним

Германия за неделю поставила Украине шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 33 разведывательных дрона и свыше 2,5 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм. Об этом говорится на официальном сайте правительства ФРГ в пятницу, 28 июля.

Кроме этого, за неделю было поставлено 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, пять машин пограничной службы, 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RQ-35 Heidrun, 13 разведывательных БПЛА Vector, а также восемь санитарных автомобилей.

О новом пакете военной помощи, который включает 25 танков Leopard 1 и 40 бронемашин Marder, было объявлено во время саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

До этого, 4 июля, стало известно, что Украина стала крупнейшим получателем оружия Германии в первом полугодии 2023 года. Власти разрешили поставить Киеву оружие на €1,65 млрд.

При этом 3 июля сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» заявил, что на Западе понимают неминуемый проигрыш Украины, поэтому поставляют ей новое вооружение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.