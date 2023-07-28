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Президент ЮАР назвал переговоры залогом завершения конфликта на Украине

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Конструктивное взаимодействие и переговоры приведут к завершению конфликта на Украине. Об этом 28 июля заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

«Твердо убеждены, что переговоры и диалог, а также приверженность Уставу ООН необходимы для мирного и справедливого решения конфликтов. Надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры могут привести к окончанию текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной», — сказал он.

По его словам, в июне украинские лидеры смогли обсудить ряд вопросов, которые могут привести к окончанию конфликта.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию украинского кризиса, при этом Киев, несмотря на пребывание в непростой ситуации, придерживается непримиримой позиции.

Сам президент России Владимир Путин в ходе пленарного выступления на саммите указал на остроту украинской проблемы и готовность России ее обсуждать. Глава государства отметил, что РФ с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине и внимательно их рассматривает. Он добавил, что если раньше посреднические миссии были монополизированы, то теперь и африканские страны готовы помогать в решении проблем.

16 июня африканская делегация посетила Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на следующий день, 17 июня, лидеры африканских стран посещали Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным. Глава государства выслушал основные положения мирной инициативы, отметив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Рамафоса, в свою очередь, призвал завершить конфликт на Украине путем дипломатии. Данное заявление он сделал по итогам своих встреч с лидерами России и Украины.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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