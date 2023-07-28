Водитель иномарки насмерть сбил 24-летнего велосипедиста в Якутии

В Мегино-Кангаласском районе Якутии в результате наезда легкового авто погиб велосипедист. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале в пятницу, 28 июля.

Авария произошла вечером в четверг на 34-м км автодороги «Амга». Предварительно установлено, что 35-летний водитель Toyota Land Cruiser 200, двигаясь в сторону Якутска, допустил наезд на 24-летнего велосипедиста, двигавшегося по встречной полосе, пишет ИА SakhaNews.

В результате молодой человек получил травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи.

По словам автомобилиста, вне населенного пункта он двигался с дальним светом фар, и переключил его на ближний, когда заметил в сотнях метрах от него приближающийся автомобиль. Как только он проехал встречную машину на проезжей части показался темный силуэт, и случилось столкновение с велосипедистом.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, в момент ДТП в салоне авто помимо водителя находились три пассажира. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, не пострадали. Водитель был трезв, за нарушение ПДД в течение года привлекался два раза.

Обстоятельства смертельного наезда устанавливаются.