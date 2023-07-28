МИД РФ сообщил о почти полном решении вопросов с долгами стран Африки перед РФ

Вопросы с долгами африканских стран перед Россией урегулированы на 90%. Об этом сообщил в пятницу, 28 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

«В основном на 90% вопросы с долгами африканских стран давно урегулированы», — сказал Озеров ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время остались лишь некоторые вопросы финансового порядка.

«Но речь не идет о прямом долге. Здесь речь идет об определенных финансовых соглашениях и обязательствах сторон», — пояснил Озеров.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка сообщил о списании африканским странам долгов на общую сумму около $23 млрд. Глава государства добавил, что Москва направит $90 млн странам Африки для развития. По его словам, РФ намерена и далее помогать развитию Африканского континента, предоставляя торговые преференции.

Комментируя решение о списании долгов, член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев отметил в беседе с «Известиями», что в стратегическом плане России гораздо выгоднее получить союзников, чем должников. При этом геополитическая обстановка способствует притяжению африканских государств к российской концепции многополярности мира.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.