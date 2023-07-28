Названы регионы с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке

В тройку регионов с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке недвижимости вошли Чеченская Республика, Кировская область и Республика Ингушетия. Об этом сообщили аналитики «Домклик».

В Чеченской Республике стоимость квадратного метра жилья начинается с 21,1 тыс. рублей. В Кировской области — с 23,9 тыс., в Ингушетии — с 24,5 тыс. В топ-5 также вошли Смоленская область (27 тыс.) и Тверская область (27,4 тыс.).

По данным экспертов, средняя минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья по стране составляет 55,4 тыс. рублей. В Москве цена находится на уровне 181,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 126,5 тыс.

В ходе исследования были проанализированы ипотечные сделки «Сбера» по данным фактических выдач за июль 2023 года.

Ранее аналитики «Домклик» изучили динамику изменения цен на недвижимость на первичном рынке с января по июнь 2023 году. Согласно результатам анализа, в среднем по регионам цены продемонстрировали незначительный рост в пределах 5%.