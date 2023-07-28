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В Запорожской области сообщили о захвате французского танка AMX-10RC

Рогов: ВС РФ в Запорожской области удалось захватить французский танк AMX-10RC
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Фото: commons.wikimedia.org/Kevin.B
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Российские военные в Запорожской области захватили французский колесный танк AMX-10RC. Об этом 28 июля сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Французский тяжелый колесный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений», — цитирует Рогова «РИА Новости».

По его словам, танк будет передан российским специалистам военной промышленности для изучения.

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До этого, 13 июля, Рогов рассказал, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ захватили абсолютно целую американскую боевую машину пехоты (БМП) «Брэдли» на линии фронта в Запорожской области. Боевую технику удалось забрать у противника подразделению «Керчь» 42-й дивизии 58-й армии.

Месяцем ранее военные подразделений группировки «Восток» российских войск также захватили в бою на запорожском направлении западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ): немецкие танки Leopard и американские БМП «Брэдли». Минобороны РФ разместило кадры с трофейной техникой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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