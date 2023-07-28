Мужчина погиб при столкновении трактора с бензовозом в Тюменской области
В Тюменской области в результате столкновения трактора с пустым бензовозом погиб мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 28 июля около 8 утра на 297-м км федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. Грузовой тягач SITRAK с автоцистерной врезался в трактор «Беларус», которым управлял 57-летний мужчина.
От удара трактор отбросило в кювет. Его водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет Megatyumen.ru.
Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.
11 июля сообщалось, что в Татарстане на трассе Арск – Тюлячи в районе нефтебазы зерновоз Volvo скатился с холма задним ходом и опрокинулся. Водитель погиб.