В Твери пройдет фестиваль волонтерства «Площадь добра»

Ежегодный фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь добра» пройдет в Твери 26 августа. С 11:00 до 17:00 на площадке исторического парка «Россия — моя история» можно будет не только провести время с пользой, но и отдохнуть.

В этом году для участников мероприятия подготовили интерактивные площадки от городских некоммерческих организаций, музыкальные выступления, мастер-классы, квест, детскую программу и благотворительную акцию по сбору канцтоваров. Также на фестивале можно будет вкусно поесть.

Как отмечают «Тверские ведомости», площадки от НКО помогут ближе познакомиться с благотворительностью и социальными проектами. На «Площади добра» свою деятельность представят больше 15 организаций, среди которых: Фонд Твери, который выступает организатором праздника, благотворительный фонд «Добрый мир», тверское отделение Российского Красного Креста, благотворительный фонд «Хлебодар», инициативная группа по защите животных и другие организации.