Трехлетний ребенок упал из окна седьмого этажа в Тамбове и выжил
В Тамбове врачи борются за жизнь трехлетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа. Ребенок находится в реанимации детской областной больницы.
Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», инцидент произошел на улице Тулиновская. В момент падения мальчик был со старшим братом. Мама ушла на работу.
По факту случившегося начались следственные действия. Уже установлено, что ребенок воспитывался в многодетной семье, в поле зрения органов системы профилактики она не попадала.
Ранее, 11 июля, сообщалось, что в Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его нетрезвые родители спали. Ребенок играл на диване. При этом окно в комнате было открыто. В какой-то момент малыш подобрался к нему и упал с высоты. Мальчик выжил.