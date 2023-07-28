Непогода обрушилась на Белгород

В Белгороде зафиксировано 50 обращений об упавших деревьях. В четверг в городе прошел сильный дождь со шквалистым ветром. Непогода нанесла Белгороду ущерб: оборваны ЛЭП, сообщает телеканал «Известия». В ликвидации последствий задействованы 50 рабочих и 20 единиц техники. В пятницу в регионе ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.