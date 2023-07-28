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В России цены на летнюю резину снизились на 22%

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Цены на летнюю резину во II квартале текущего года снизились на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, сообщили журналистам в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») 28 июля.

Аналитики уточнили, что стоимость шин составила 5,3 тыс. рублей против 6,79 тыс. рублей годом ранее.

На этом фоне увеличился спрос на легковые летние шины: розничные продажи выросли на 69% за II квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. В то же время предложение такой продукции превышает II квартал 2022-го на 12% преимущественно из-за роста объемов импорта (+107%), отметили в ЦРПТ.

«Суммарное производство летних шин в России во II квартале составило 1,9 млн штук, импорт — 2,2 млн штук», — добавили там.

Продакт-менеджер «Дрома» Владимир Питин рассказал «Известиям», что снижение цен на новые шины может быть связано с аномальным ростом стоимости покрышек в феврале 2022 года, когда россияне массово их скупали.

«В тот период «Дром» фиксировал рост цен до 71% — спустя год снижение на 22% не выглядит удивительным. Цены откатились неоднородно: в процентном соотношении сильнее всего упала стоимость шин из Китая (на 21%). Объясняется это тем, что именно китайская резина критично подорожала год назад. Учтивая, что «китайцы» сосредоточены в бюджетном ценовом сегменте, колебания цен особенно заметны», — подчеркнул эксперт.

По его словам, стоимость покрышек из других стран упала не так ощутимо: японский Bridgestone и финский Nokian подешевели лишь на 7%.

«Снижение цен на шины не компенсировало аномальный прошлогодний рост. Другими словами, даже если стоимость покрышек еще немного снизится, докризисные цены не вернутся», — заключил Питин.

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Ранее, 3 июня, сообщалось, что в России установили запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой. Также запрещается устанавливать шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортных средств в эксплуатационной документации.

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