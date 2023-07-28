Совфед одобрил закон о запрете на выезд за границу после получения повестки

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому вводится запрет на выезд за границу для россиянина с момента вручения ему повестки. Об этом стало известно 28 июля после заседания сенаторов.

Отмечается, что запрет на выезд из РФ будет применяться в качестве временной меры, чтобы обеспечить явку гражданина в военкомат.

Решение о запрете выезда призывника из России будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки. Поправки вносятся в закон, который направлен на создание единого реестра воинского учета.

Также документ также вносит изменения в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». В соответствии с ним выезд за рубеж теперь запрещается с того момента, когда повестку уже разместили в реестре врученных.

Ранее 28 июля Совет Федерации одобрил закон, согласно которому штрафы за неявку в военкомат по повестке будут увеличены до 30 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.