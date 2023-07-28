Годовалый ребенок разбился насмерть при падении из окна в Артеме
В Артеме (Приморский край) в результате падения из окна квартиры на третьем этаже погиб годовалый мальчик. Об этом пресс-служба ОМВД России по городу сообщает в пятницу, 28 июля.
«В дежурную часть поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что за помощью обратилась мать с ребенком 2022 года рождения. Установлено, что малыш выпал из окна третьего этажа дома, расположенного на улице Дзержинского», — говорится в сообщении ведомства.
По словам женщины, она ненадолго оставила сына одного в комнате, а вернувшись, обнаружила, что ребенок отсутствует, а окно открыто, пишет ИА PrimaMedia.
Мальчик получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Он скончался в медицинском учреждении.
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела.
27 июля сообщалось, что пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Хабаровске. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом внутренних органов госпитализировали.