Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта призвал к достижению консенсуса по зерновой сделке
Политика
Путин заявил о списании задолженности странам Африки на $23 млрд
Происшествия
ФСБ задержала в Орловской области мужчину за попытку вступить в ВСУ
Мир
В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка
Мир
Молдавия снова приостановила почтовое сообщение с Россией
Мир
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
Общество
Совфед одобрил закон о возвращении серебряных медалей в школы
Мир
Берлин поставил Киеву шесть ЗСУ Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним
Мир
В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв
Общество
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения
Общество
В Удмуртии СК возбудил уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в лагере
Политика
В Кремле указали на сохранение открытости РФ к урегулированию кризиса на Украине
Экономика
Путин заявил, что РФ всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров

В Москве задержали нашедшего на улице 1 млн рублей мужчину

0
Фото: МВД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве полицейские задержали мужчину, который нашел потерянный сверток с 1 млн рублей и присвоил его себе. Об этом 28 июля сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

Подозреваемым оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, его удалось найти благодаря камерам уличного видеонаблюдения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, в Пресненском районе на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы житель столицы положил на крышу своей машины конверт с 1 млн рублей, отвлекся на телефонный разговор, сел за руль и уехал. Упавший сверток подобрал проходивший мимо мужчина. Он успел потратить около 400 тыс. рублей. Оставшиеся 600 тыс. рублей полицейские вернули хозяину.

Били по мобиле: преступники нашли новый метод кражи с банковских карт
Мошенники предлагают установить специальное приложение на телефон

Ранее, 14 июля, злоумышленники украли 7 млн рублей с банковских счетов умершего москвича. В правоохранительные органы обратилась наследница мужчины, поскольку ее счета оказались пустыми. Полиция ведет проверку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023