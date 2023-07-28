В Москве задержали нашедшего на улице 1 млн рублей мужчину

В Москве полицейские задержали мужчину, который нашел потерянный сверток с 1 млн рублей и присвоил его себе. Об этом 28 июля сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.



Подозреваемым оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, его удалось найти благодаря камерам уличного видеонаблюдения.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



По данным следствия, в Пресненском районе на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы житель столицы положил на крышу своей машины конверт с 1 млн рублей, отвлекся на телефонный разговор, сел за руль и уехал. Упавший сверток подобрал проходивший мимо мужчина. Он успел потратить около 400 тыс. рублей. Оставшиеся 600 тыс. рублей полицейские вернули хозяину.

Ранее, 14 июля, злоумышленники украли 7 млн рублей с банковских счетов умершего москвича. В правоохранительные органы обратилась наследница мужчины, поскольку ее счета оказались пустыми. Полиция ведет проверку.