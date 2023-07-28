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Калужане стали на треть реже покупать помидоры и огурцы

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Жители Калужской области в июле стали на 28% покупать меньше огурцов и помидоров по сравнению с предыдущим месяцем. Такие цифры были озвучены в пятницу, 28 июля, на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Как отмечает газета «Весть», также калужане на 15% и 17% стали реже приобретать капусту и фрукты, чем месяцем ранее.

При этом в целом в сравнении с июнем в текущем месяце объем потребления отдельных продовольственных товаров в регионе увеличился на 0,4%. К примеру, больше всего в регионе возросло потребление сахара (76%) и соли (29%), свидетельствуют данные УФНС по Калужской области.

Днем ранее «‎Известия» писали, что за год в России снизились отпускные цены на некоторые продукты. Так, стоимость картофеля сократилась на 32,6%, свеклы — на 14,5%, моркови — на 7,3%.

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