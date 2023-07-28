Завод «Москвич» запустил онлайн-оценку подержанных авто
Московский автозавод «Москвич» представил на своем сайте функцию оценивать авто с пробегом онлайн, сообщает пресс-служба компании.
Чтобы узнать ориентировочную стоимость автомобиля, необходимо заполнить информацию о машине в специальной форме, после чего сервис сразу показывает результат, основанный на актуальных предложениях рынка.
После получения заявки с покупателем свяжется сотрудник дилерского центра, который пригласит владельца для финальной оценки подержанной машины.
Ранее стало известно, что «Москвич» остановил конвейеры на две недели, с 22 июля по 6 августа, в рамках корпоративного отпуска.
По словам представителей автозавода, отгрузки дилерам готовой продукции формируются с учетом плановых отпусков и будут осуществляться в стандартном режиме согласно размещенным заказам от официальных дилеров марки, поэтому все автосалоны будут обеспечены автомобилями.