В Брянске запретят парковать самокаты где попало

Народные депутаты Брянского городского совета на своем 45-м заседании предложили запретить размещать пункты проката и парковок самокатов без соответствующих разрешений на использование земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Также вводится запрет оставлять средства индивидуальной мобильности вне установленных мест, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Ранее в июле сообщалось, что по итогам шести месяцев в России зафиксировано 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 181,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Наибольшее количество ДТП с СИМ зарегистрировано в Пермском крае.