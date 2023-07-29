Шеф-повар рассказал, как в мире менялись представления о правильном питании

Исторические эпохи сменяют друг друга, и вместе с ними меняются привычки в еде. О том, какое питание считалось правильным в прошлом веке и какому рациону люди стараются следовать сейчас, рассказал «Известиям» 29 июля бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов.

По его словам, термина «здоровое питание» не существовало вплоть до второй половины XX века, однако уже в 1920-е годы люди начали следовать диетам. Советский терапевт Мануил Певзнер ввел питание, которое поддерживало здоровье пациентов в больницах. Сейчас диеты врача применяются для лечения разных заболеваний, например сахарного диабета или гастрита.

«К середине XX века промышленность развивалась крайне быстро. Сначала человечество покорили полуфабрикаты, следом — фастфуд. В 1950-е популярность сэндвичей и жареной картошки в США росла так же быстро, как новые города. Из-за распространения вкусной, но очень вредной еды ожирение стало болезнью цивилизации. Именно оно является причиной цирроза и сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Кузнецов.

Индустрия правильного питания зародилась в конце 1950-х и стала необходимой реакцией на глобальную проблему ожирения, отметил шеф-повар. Впервые термин «здоровая еда» ввели в Японии, тогда он обозначал питание, которое не только обеспечивает организм энергией и необходимыми пищевыми веществами, но и поддерживает здоровье, снижает риски заболеваний. Главным элементом здорового рациона считались продукты натурального происхождения, начиная от мяса, заканчивая травами, пояснил эксперт.

«Такое понимание правильного питания близко и для нашего времени. В 1960-х появились протеиновые коктейли. Белковые смеси стали популярным не только среди спортсменов, но и среди голливудских звезд, которые верили в пользу протеиновых коктейлей для фигуры. А в 1992 году впервые появилась систематизация, которая остается актуальной и в 2023 году. [Американский врач] Уолтер Виллет создал Пирамиду здорового питания», — сказал Кузнецов.

Эта Пирамида поделена на несколько уровней — групп продуктов, которые должны быть в рационе для поддержания здоровья, подчеркнул специалист.

«На первом месте — зерновые, источник жиров и клетчатки. На втором — фрукты и овощи, богатые витаминами A и C, которые поддерживают организм в тонусе. Далее — продукты животного происхождения, мясо, птица, молочные продукты, яйца и орехи. Благодаря им наши кости и мышцы развиваются правильно. Высокое содержание белка, кальция и железа предупреждает боли в суставах. На последнем уровне пирамиды расположены жиры, масла и сладости», — рассказал он.

Кузнецов указал на то, что главный принцип, заложенный создателями в Пирамиду правильного питания, — баланс и аккуратное употребление кондитерских изделий, фастфуда и газированных напитков.

«Сегодня есть много представлений о здоровом рационе. Для кого-то это интервальное голодание, для кого-то — отказ от глютена. Однако именно полноценный рацион сохранял и сохраняет здоровье и в XX, и в XXI веках. Важно ориентироваться на собственное самочувствие и регулярно посещать врачей, а также корректировать свое питание в зависимости от состояния организма», — заключил бренд-шеф.

27 июля врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что идеальным продуктом для завтра являются яйца, так как они содержат белки и жиры в необходимо балансе. Еще одним хорошим вариантом она назвала творог с фруктами.