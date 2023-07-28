Рецидивист из Омска пойдет под суд за убийство щенка

В Омске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выбросил щенка с четвертого этажа. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает регионального управление МВД.

Ранее в полицию позвонила женщина и сообщила, что под окнами дома на 3-ей улице Челюскинцев лежит мертвый щенок. По ее словам, несколько дней назад собаку завел один из жильцов, пишет ИА «Омскрегион».

Сотрудники правоохранительный органов задержала 34-летнего владельца погибшего питомца. Он купил животное за три дня до происшествия. Вечером омич выпивал в компании сожительницы и высказал ей недовольство, что щенок не адаптирован к проживаю в квартире. Потом мужчина выбросил трехмесячного щенка с четвертого этажа и продолжил пить алкоголь.

Выяснилось, что злоумышленник был ранее судим за имущественные преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой (ст. 245 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в июне зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России необходимо повысить ответственность хозяев за своих собак с помощью обязательного чипирования животных. Для этих целей готовится ряд поправок в действующее законодательство.