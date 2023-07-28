Дополнительные инструктажи проведут из-за непогоды на стройках Подмосковья

Главгосстрой Московской области из-за плохой погоды поручил провести на региональных стройплощадках дополнительные инструктажи. О технике безопасности расскажут рабочим строительных организаций и инженерно-техническому персоналу.

В ведомстве отметили, что в случае неблагоприятных погодных явлений, особенно при усилении ветра на стройках должны соблюдаться нормы безопасности, приниматься меры по предотвращению несчастных случаев, в том числе гибели людей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По прогнозу синоптиков сегодня, 28 июля, в Московской области порывы ветра могут достигать 17 м/с. В регионе местами ожидаются грозы и град.

В Москве также ожидается облачная погода, местами сильный, с грозой и градом. Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15. Возможен ветер с порывами до 17 м/с.