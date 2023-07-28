Африканскую молодежь пригласят на Всемирный фестиваль молодежи

28 июля в рамках деловой программы Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка состоится презентация Всемирного фестиваля молодежи. Главная цель — расширить направления российско-африканского молодежного сотрудничества и пригласить молодых африканских лидеров на Фестиваль. В мероприятии примет участие генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи» Екатерина Антонова.

Руководитель дирекции Фестиваля также выступит на стратегической сессии «Инициаторы перемен: молодежные проекты и долгосрочное сотрудничество», посвященной перспективам взаимодействия российской и африканской молодежи. Кроме того, участниками дискуссии станут Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный секретарь Панафриканского молодежного союза Ахмед Бенин Виисичонг, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский, министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, основатель фонда послов молодежи Алжира Салахэддин Тиар, директор исполнительного комитета ОСОО «Национальный Дельфийский совет России» Артемий Понявин, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Константин Фурсов, директор АНО «Авангард» Дарья Борисова, исполнительный секретарь Президиума Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. На первом заседании Организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко принято решение провести Фестиваль на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи пройдёт в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 26 городов России.

Во ВФМ-2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства,благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

28 июля 2023 года.

14:00-14:30 (презентация Фестиваля, зал Пассаж, зона G, ВиноГрад);

16:00-17:30 (панельная дискуссия, Павильон G, конференц-зал G5).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Санкт-Петербург, «Экспофорум»

НЬЮСМЕЙКЕРЫ:

● Екатерина Антонова, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи»