Депутат Европарламента Мариани заявил о разрушении репутации Макрона в Африке

Репутация Франции и ее президента Эммануэля Макрона в регионе Сахеля и Африке в целом разрушена из-за неоколониального и оскорбительного отношения Парижа к странам региона, сказал 28 июля депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«По сути, Франция не смогла показать региону Сахеля и Африке в целом что-то отличное от неоколониального, патерналистского и оскорбительного отношения», — приводят его слова «РИА Новости».

В качестве примера Мариани привел инцидент, который произошел в столице Буркина-Фасо Уагадугу в 2017 году. Тогда он заявил, что ему нет дела до отключений электричества в стране, так как это работа местного президента. Когда мгновениями позже тогдашний президент Буркина-Фасо Рок Марк Каборе направился к выходу из зала, Макрон пошутил, что его коллега пошел чинить кондиционер.



В другой раз французский лидер трижды говорил президенту Камеруна ответить на вопрос журналиста радиостанции RFI.

Как отметил депутат, все главы африканских государств знают об этих случаях. По его словам, с репутацией Макрона и Франции в Африке покончено.

Французский лидер в начале июня обратился к главе ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой о возможности принять участие в саммите, который пройдет в Йоханнесбурге в августе.



21 июля сообщалось, что Макрон, просивший об участии в саммите БРИКС, так и не получил приглашение на встречу группы.



В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что участие Макрона в предстоящем саммите БРИКС не могло бы помочь в достижении целей объединения.

Саммит БРИКС (в организацию которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.