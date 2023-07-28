Реклама
Прямой эфир
Общество
Грызлов заявил о защите Россией православного наследия в рамках СВО
Политика
Путин заявил о списании задолженности странам Африки на $23 млрд
Происшествия
ФСБ задержала в Орловской области мужчину за попытку вступить в ВСУ
Мир
В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка
Мир
Молдавия снова приостановила почтовое сообщение с Россией
Мир
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
Культура
Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» покажут на Венецианском фестивале
Политика
Кремль не ждет приглашения Путина на ноябрьский саммит АТЭС
Мир
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета более чем на $880 млрд
Общество
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения
Общество
В Удмуртии СК возбудил уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в лагере
Политика
В Кремле указали на сохранение открытости РФ к урегулированию кризиса на Украине
Экономика
Путин заявил, что РФ всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров

Депутат Европарламента Мариани заявил о разрушении репутации Макрона в Африке

0
Фото: REUTERS/JULIEN DE ROSA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Репутация Франции и ее президента Эммануэля Макрона в регионе Сахеля и Африке в целом разрушена из-за неоколониального и оскорбительного отношения Парижа к странам региона, сказал 28 июля депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«По сути, Франция не смогла показать региону Сахеля и Африке в целом что-то отличное от неоколониального, патерналистского и оскорбительного отношения», — приводят его слова «РИА Новости».

В качестве примера Мариани привел инцидент, который произошел в столице Буркина-Фасо Уагадугу в 2017 году. Тогда он заявил, что ему нет дела до отключений электричества в стране, так как это работа местного президента. Когда мгновениями позже тогдашний президент Буркина-Фасо Рок Марк Каборе направился к выходу из зала, Макрон пошутил, что его коллега пошел чинить кондиционер.

В другой раз французский лидер трижды говорил президенту Камеруна ответить на вопрос журналиста радиостанции RFI.

Как отметил депутат, все главы африканских государств знают об этих случаях. По его словам, с репутацией Макрона и Франции в Африке покончено.

Спрос без предложения: зачем Макрон напрашивается на саммит БРИКС
И как к этому относятся в «Пятерке»

Французский лидер в начале июня обратился к главе ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой о возможности принять участие в саммите, который пройдет в Йоханнесбурге в августе.

21 июля сообщалось, что Макрон, просивший об участии в саммите БРИКС, так и не получил приглашение на встречу группы.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что участие Макрона в предстоящем саммите БРИКС не могло бы помочь в достижении целей объединения.

Саммит БРИКС (в организацию которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023