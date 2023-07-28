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РЖД готова предложить Африке беспилотные технологии при перевозке пассажиров

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) готова предложить Африке беспилотные технологии при перевозке пассажиров в поездах. Об этом заявил 28 июля первый заместитель гендиректора компании Сергей Павлов на форуме Россия – Африка.

Он отметил, что в Москве на самой напряженной пассажирской линии на поездах Московского центрального кольца (МЦК) уже используются беспилотные составы.

«Пассажиры даже не замечают разницы, когда едут или в поезде с машинистом, или в поезде без машиниста. Это уже реальность. Мы готовы эти компетенции принести в Африку», — отметил Павлов, выступая на сессии «Экспортный потенциал Россия – Африка в условиях новых вызовов».

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Ранее, 27 июля, президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке более 30 перспективных энергетических проектов с участием России в 16 государствах Африки на пленарном заседании форума Россия – Африка.

28 июля заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач по итогам пленарной сессии саммита Россия – Африка заявил «Известиям», что взаимная торговля между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Африканским союзом с 2016 по 2022 год показала рост более чем в 60%, и российский бизнес по-прежнему заинтересован в инвестициях в континент.

До этого, 25 апреля, генеральный директор РЖД Олег Белозеров рассказал, что в 2024 году на МЦК будут ходить беспилотные поезда «Ласточка». Белозеров отметил, что применение беспилотных технологий позволит сократить время курсирования поездов до трех минут.

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