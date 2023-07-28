Торговый павильон снесли на улице Холмогорова в Ижевске

Торговый павильон снесли улице Холмогорова в Ижевске из-за нарушение антиалкогольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу, 28 июля.

Речь идет о ларьке, который находился на остановке «Улица Пушкинская» напротив ТРЦ «Талисман». Ранее на владельца торговой точки составили пять протоколов об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила почти 20 тыс. рублей, отмечает ИА «Сусанин».

Собственнику пришлось самому демонтировать киоск. Такое решение вынес Арбитражный суд Удмуртии. Далее владелец должен привести земельный участок в первоначальный вид, чтобы он был пригоден для дальнейшего использования.

Как заверили в администрации Ижевска, в августе на месте снесенного ларька установят остановочный павильон.