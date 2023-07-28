В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за мелкие взятки

В Государственную думу внесли законопроект о лишении свободы на срок от трех до четырех лет за получение взятки в размере до 10 тыс. рублей. Об этом 28 июля сообщил в Telegram-канале депутат Василий Пискарев.



«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тыс. рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — написал он.



Как отметил депутат, к совершившим такие преступления будет применяться и конфискация имущества. По его мнению, такая мера позволит компенсировать ущерб потерпевшим.



Пискарев также указал на общественную опасность мелких взяток, поскольку они создают у нечестных чиновников иллюзию вседозволенности, а впоследствии открывают путь к многомиллиардным взяткам.

В действующем уголовном законодательстве при минимальной взятке в размере от 15 до 30 тыс. рублей предусмотрен либо штраф, кратный размеру взятки, либо лишение свободы сроком до двух лет. Также предусмотрено и дополнительное к лишению свободы наказание в виде денежного взыскания.



Ранее, 26 июля, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств. Он предполагает введение запрета для банков на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов.