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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за мелкие взятки

В Госдуме предложили лишать свободы на четыре года за мелкие взятки
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В Государственную думу внесли законопроект о лишении свободы на срок от трех до четырех лет за получение взятки в размере до 10 тыс. рублей. Об этом 28 июля сообщил в Telegram-канале депутат Василий Пискарев.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тыс. рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — написал он.

Как отметил депутат, к совершившим такие преступления будет применяться и конфискация имущества. По его мнению, такая мера позволит компенсировать ущерб потерпевшим.

Пискарев также указал на общественную опасность мелких взяток, поскольку они создают у нечестных чиновников иллюзию вседозволенности, а впоследствии открывают путь к многомиллиардным взяткам.

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В действующем уголовном законодательстве при минимальной взятке в размере от 15 до 30 тыс. рублей предусмотрен либо штраф, кратный размеру взятки, либо лишение свободы сроком до двух лет. Также предусмотрено и дополнительное к лишению свободы наказание в виде денежного взыскания.

Ранее, 26 июля, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств. Он предполагает введение запрета для банков на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов.

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