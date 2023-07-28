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Путин назвал неприемлемым сохранение бывшими метрополиями монополии в Африке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сохранение монополии бывшими метрополиями в Африке в области финансов, технологий, продовольствия неприемлемо, с подобным необходимо бороться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 июля.

«Многие здесь присутствующие знают: Советский Союз, Россия никогда не исходили из того, что нужно покупать в Африке только сырье. Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке», — подчеркнул Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

Он отметил, что РФ и африканские государства должны вернуться к подобной практике на двусторонней основе и международных площадках.

Постоянный континент: Путин принял участников саммита Россия - Африка
За день до форума президент встретился с главой Нового банка развития БРИКС, премьером Эфиопии и лидером Египта

Ранее в этот день российский лидер также отметил, что на протяжении десятилетий РФ оказывала поддержку африканским странам в борьбе с колониализмом других государств. Он выразил сожаление, что проявления этой системы всё еще практикуются в мире в экономической, информационной и гуманитарной сферах.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Накануне в рамках первого дня встречи Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка. По его мнению, изучение русского языка и внедрение высоких образовательных стандартов РФ заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества.

Кроме того, президент России заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах с государствами Африки на национальные валюты, включая рубль.

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