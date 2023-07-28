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Названы самые популярные у россиян марки китайского автопрома

ВТБ: самые популярные марки китайского автопрома у россиян — Omoda, Changan, Haval
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Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin
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Самые популярные марки китайского автопрома у россиян — Omoda, Changan, Haval, Сhery и Geely, сообщили «Известиям» 28 июля в пресс-службе ВТБ.

Там уточнили, что в первом полугодии 2023-го клиенты финансовой организации приобрели в кредит порядка 7 тыс. новых автомобилей из Китая, направив на сделки около 12,5 млрд рублей — почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го. При этом средний размер одного кредита на китайские машины в первом полугодии вырос до 1,7 млн рублей.

«Структура российского авторынка стремительно меняется. На фоне ухода западных брендов свободные ниши занимают азиатские марки и автомобили отечественного производства. Это подтверждает наша статистика: мы видим динамичный рост спроса на транспортные средства производства КНР. Продажи первого полугодия показали, что каждый второй новый автомобиль, приобретенный в кредит, — китайский», — сказал вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.

По прогнозам банка, к концу этого года доля машин из КНР в общих выдачах кредитов финансовой организации на новые автомобили вырастет до 70%.

Как объяснил Высоцкий, покупателей в России привлекает техническая оснащенность китайских авто, стильный дизайн и умеренный ценник. Кроме того, важным фактором выбора таких машин он назвал наличие в РФ дилерских сетей, сервисных центров, доступность запасных частей и комплектующих.

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Ранее, 10 июля, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский предположил, что рост цен на автомобили в России в течение двух месяцев будет в диапазоне 8–12%.

5 июля основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль рассказал, что в сегменте новых автомобилей лидерами по продажам являются представители китайских и отечественных автоконцернов.

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