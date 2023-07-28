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Эксперт положительно оценил влияние финансовой системы «Глобального юга» на страны Африки

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Фото: REUTERS/Mike Hutchings
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Переход на взаиморасчеты в национальных валютах имеет важное значение как для роста экономического суверенитета стран Африки, так и для укрепления мирового финансового рынка в отвязке от доллара, заявил экономист Константин Воробьев.

В этой связи эксперт напомнил о программе создания финансовой системы «Глобального юга», которую представил президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. «Задача — технологическая подготовка и самое главное — формирование всей альтернативой инфраструктуры», — добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что «это не какой-то прогноз или воззвание к будущему — это уже фактическое движение». В подтверждение своих слов экономист привел статистические данные: по итогам мая 2023 года российская валюта опередила доллар, евро и другие валюты из числа «недружественных» стран в расчетах за экспорт из РФ в Европу, Азию, страны Карибского бассейна, а также Океании.

По данным ЦБ, доля рубля в расчетах в европейском экспорте за 2022 год достигла почти 50%, в Азию — свыше 36%, в страны Карибского бассейна — более 50%, в Океанию — более 47%. В торговле со странами Северной и Южной Америк доля российской валюты достигла 18%.

«По итогам третьего квартала этого года я бы ожидал роста доли рубля в расчетах до 40% с Азией и в целом во всех расчетах — до 60%, а также рост расчетов в других валютах, а частности, в торговле с Африканскими странами, думаю, и здесь доля рубля и нацвалют в скором времени будет доминировать в торговле», — отметил Воробьев.

Разработанная ВТБ программа по созданию системы «Глобального юга» предполагает замену SWIFT на новую систему обмена финансовыми сообщениями; замену прямых корреспондентских отношений между банками на горизонтальные связи на основе технологии блокчейн; создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба, например, в одном из государств Персидского залива; создание новых инструментов для привлечения капитала, поскольку вся инфраструктура для выпуска, например, евробондов находится на Западе.

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