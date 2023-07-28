В Подмосковье заболеваемость гепатитом С снизилась в три раза за 10 лет

Уровень заболеваемости гепатитом С — воспалительным заболеванием печени, которое признано глобальной проблемой здравоохранения, — снизился в Московской области за 10 лет в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в пятницу, 28 июля.

«Если 10 лет назад заболеваемость гепатитом С в Подмосковье была 22 случая на 100 тыс. человек, то сегодня это 7,8», — цитирует агентство городских новостей «Москва» главного гепатолога Подмосковья Павла Богомолова.

Он отметил, что этого удалось добиться благодаря широкому охвату скринингом, повышению доступности терапии, а также развитию сети учреждений, в которой оказывается медпомощь пациентам с данным заболеванием.

Богомолов добавил, что сегодня при соблюдении терапии выздоровление наступает за 8–12 недель в 99% случаев.

Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) отмечается 28 июля.

Накануне «Известия» рассказали, когда появился этот день, в чем его основной посыл и под каким девизом он будет проходить в 2023 году.