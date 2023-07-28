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В ГД ответили на признание РФ «непосредственной угрозой Европе» со стороны Японии

Белик о признании РФ «непосредственной угрозой Европе»: мы знаем, что это не так
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Фото: ТАСС/Zuma
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Япония может называть Россию как угодно, это не помешает ей добиться поставленных задач по обеспечению своей безопасности. Об этом 28 июля сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он отреагировал на заявление министерства обороны Японии о том, что Россия представляет «самую серьезную и непосредственную угрозу Европе». Данная формулировка содержится в опубликованном ежегодном докладе военного ведомства под названием «Белая книга».

«Япония и страны Запада, враждебно настроенные к России, готовы приписывать нам всё что угодно, вплоть до того, что рассказывать, что в РФ едят младенцев. Мы же понимаем, что это не так. Мы Европе никак не угрожаем. Мы сегодня, проводя специальную военную операцию, добиваемся очень внятных задач по обеспечению своей собственной безопасности», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Белик отметил, что Москва не посягает ни на какие устои других государств, но при этом выступает против накачивания оружием украинского режима, так как это затягивает конфликт на Украине.

«Япония может в своих докладах указывать и писать всё что угодно — это их право. Нас это никоим образом не заботит и не волнует, у нас есть свои цели ясные, четкие и понятные. И мы свою безопасность обеспечим, кому бы это нравилось или не нравилось», — заключил парламентарий.

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В середине июня президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны имеют свои геополитические цели в отношении России, но они никогда не будут реализованы. Также он обратил внимание на то, что западные страны гордятся поставками оружия Украине. По словам главы государства, этим западные страны «в известной степени нарушают определенные международные правовые акты, поставляя оружие в зону конфликта».

16 июля Путин с иронией прокомментировал действия политиков Европы, которые полностью зависят от решений США. Он отметил, что «чего им ни скажут из-за океана, они всё делают». И если даже там им предложат в результате повеситься, они наверняка поинтересуются, нельзя ли это сделать на веревках, произведенных в Соединенных Штатах. По словам Путина, в таком случае США «вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности».

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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