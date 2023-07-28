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Казахстан запретил ввоз продукции саратовского молочного завода

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Казахстан на время ограничил ввоз на свою территорию продукции предприятия «Саратовский молочный комбинат». Причина — несоответствие требованиям безопасности.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на республиканское министерство торговли и интеграции, специалисты национального центра экспертизы минздрава взяли на экспертизу пробы 19 наименований молочной продукции 13 разных производителей. Выяснилось, что пробы продукции пяти предприятий, в том числе Саратовского молочного комбината, не соответствуют нормам по жирно-кислотному составу.

А во время повторной проверки выявлено несоответствие жирно-кислотного состава в ультрапастеризованном молоке 3,2% жирности «Добрая буренка», которое изготавливается на Саратовском молочном комбинате.

По этой причине было принято решение ограничить на время ввоз продукции в том числе и этого предприятия. О случаях несоответствий сообщили в Россельхознадзор.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что перцы, зараженные вирусом морщинистости, пытались ввезти в Алтайский край из Киргизии. Наличие опасного организма подтвердила лабораторная экспертиза.

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