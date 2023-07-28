Путин участвует в пленарном заседании саммита Россия – Африка. Видеотрансляция

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 июля, участвует в пленарном заседании саммита Россия – Африка. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждают сотрудничество на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Ранее 28 июля независимый британский журналист Майк Джонс в беседе с «Известиями» указал, что Запад намеренно игнорирует масштаб и влияние геополитических последствий саммита Россия – Африка. Он отметил, что в саммите принимают участие 49 из 54 стран Африки, несмотря на угрозы санкций со стороны стран Запада.

Накануне Владимир Путин заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. По его словам, Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в регионе.