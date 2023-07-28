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Путин сфотографировался с участниками второго саммита Россия – Африка

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин 28 июля сфотографировался с главами делегаций — участниками второго саммита Россия – Африка.

Места в первом ряду заняли лидеры государств, приехавшие на саммит. Путин находится в центре ряда, по левую руку от него президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, по правую — председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

Общий снимок всех глав делегаций традиционно открывает основное мероприятие встречи в верхах. После него состоится пленарное заседание.

Ожидается, что на заседании выступят президент РФ и все 17 лидеров, приехавших на саммит. Всего на нем присутствуют делегации почти из 50 стран континента.

Постоянный континент: Путин принял участников саммита Россия - Африка
За день до форума президент встретился с главой Нового банка развития БРИКС, премьером Эфиопии и лидером Египта

Накануне российский лидер заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. По его словам, Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в Африке.

Кроме того, в ходе выступления на саммите Путин сообщил, что российско-африканский товарооборот за 2022 год составил $18 млрд. Он подчеркнул, что двум странам по силам радикально увеличить объемы. Вместе с тем российский лидер указал, что Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать мировым экспортером продовольствия.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что на мероприятии обсуждается сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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