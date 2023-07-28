В Удмуртии СК возбудил уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в лагере

В Воткинском районе Удмуртии после вспышки острой кишечной инфекции в лагере «Юность» возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом 27 июля сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.



«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в связи с размещенной в СМИ информацией о массовом заболевании детей в детском лагере по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»)», — сказано в сообщении.

О вспышке острой кишечной инфекции стало известно накануне, 27 июля. По данным следствия, в детском лагере «Юность» 25 человек обратились за медпомощью с жалобами на тошноту и рвоту, в их числе 21 ребенок и четверо взрослых. 16 заболевших детей госпитализировали. Остальные проходят амбулаторное лечение. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора организовали проверку в лагере.