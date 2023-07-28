Массовый забег на вершину горы пройдет в Свердловской области

Международный горный марафон «Конжак-2023» пройдет в 50 км от Карпинска Свердловской области. Забег на гору Конжаковский Камень стартует 29 июля, говорится в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас почувствовать, что такое самый массовый и старейший горный марафон страны. Вас ждут завораживающие виды уральских гор, незабываемая трасса через тайгу, альпийские луга, горные реки, карликовый лес и россыпи курумника», — говорится в сообщении, его приводит ИА «Ура.ру».

Марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинска. Уникальная местность и условия подъема до высшей точки дистанции на уровень 1569 м сделали его в одним из самых массовых забегов страны. В этом году состязание перенесли на 29 июля, в связи с введением противопожарного режима в Свердловской области.