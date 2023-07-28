Индия изучает возможность создать собственную альтернативу SWIFT

В Индии рассматривается возможность разработки альтернативы системе обмена межбанковской информацией SWIFT для расчетов в международной торговле в рупиях. Об этом сообщила газета The Economic Times (ET) в пятницу, 28 июля.

«Эта инициатива является частью более масштабного плана правительства по интернационализации индийской валюты, сообщили ET люди, осведомленные о деталях», — отмечает издание, добавляя, что система поможет урегулировать двустороннюю торговлю в рупиях.

Как указывается в материале, индийское правительство уже сформировало экспертную комиссию по данному вопросу. В ближайшее время она должна представить результаты своей работы. Комиссию консультируют представители индийского банковского сектора, а именно Государственного банка Индии, Центрального банка и Банка Бароды.

«Одно из предложений заключалось в том, чтобы иметь независимую систему обмена сообщениями о финансировании, которую можно было бы использовать со странами, с которыми у нас есть двусторонние торговые соглашения», — сказал неназванный представитель банка, чьи слова приводит газета.

Ранее в июле индийские власти объявили, что не будут участвовать в проекте создания валюты БРИКС, которая сократит использование американского доллара. Старший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Самир Бхатачарья в беседе с «Известиями» отметил, что в целом идея о валюте БРИКС в теории выглядит неплохо.

Но это, по его словам, очень сложно в применении. И ее судьба зависит далеко не от того, участвует в этом Индия или нет. К примеру, уже существует евро или фунт. Они входили в оборот и в западной части Африки, но так и не заменили доллар. Поэтому такая идея — собственная валюта для стран БРИКС — требует больше дискуссий.

18 июля издание South China Morning Post отметило, что валютная система БРИКС может стать альтернативой доллару. Однако, по мнению авторов статьи, это будет сложно сделать. Препятствием может стать экономическая асимметрия стран. При этом в будущем система поможет не зависеть от американского доллара, подчеркнули в материале.